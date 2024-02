Milan Pioli | il tecnico ha deciso sul suo futuro

(Di lunedì 5 febbraio 2024), Stefanoha comunicato alla dirigenza rossonera la sua decisione sul: la scelta delCome riportato da calciomercato.com, Stefanohail suoe l’ha fatto presente ai vertici societari rossoneri: vuole restare alanche in virtù dell’accordo in essere fino al 30 giugno del 2025. Il club rossonero ha preso atto della volontà delma prenderà una decisione solo a maggio sperando di arrivare fino al termine della stagione in corsa su entrambi i fronti rimasti aperti, ovvero campionato ed Europa League. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pressing' in onda sui canali Mediaset: "Nemmeno De Laurentiis sa chi potrebbe allenare il Napoli l'anno prossimo. Innanzitutto non ...Il giornalista Xavier Jacobelli sostiene che sia la stessa società ad avere dubbi sull’operato dell’attuale allenatore rossonero. Xavier Jacobelli a Sky Sport ha detto la sua su Frosinone-Milan e sull ...Il serbo primo in A per gol da subentrato: i rossoneri puntano ad allungare il contratto fino al 2025, i dialoghi sull’ingaggio presto nel vivo ...