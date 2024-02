Milan-Napoli | Del Genio | “Mi aspetto un cambio da Mazzarri”

Paolo Del Genio ipotizza un cambio di modulo di Mazzarri per Napoli - Milan : possibile l’ esclusione di Politano per giocare con la difesa a 3. Secondo ... (napolipiu)

Simeone : “Più chance col 4-3-3, ma contro chi attacca il 3-5-2 aiuta! Milan? Via la pressione , non sarà la svolta” Giovanni Simeone , attaccante ... (terzotemponapoli)

Luca Calamai, giornalista, ha commentato nel suo editoriale per TMW Radio lo stato di forma di alcune squadre di Serie A: "Derby d'Italia, 7 pieno a Simone Inzaghi non solo perchè l'Inter ma ha vinto ...Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ...Il Milan, dopo la vittoria a Frosinone, uguaglia per numeri di punti dopo 23 partite quello del 19esimo scudetto: il dato. A volte i numeri non stridono al cospetto con la realtà, come se pur essendo ...