Milan | Montolivo | “Leao? Ha fatto una buona gara Penso che…”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Riccardo, ex centrocampista e capitano dei rossoneri, ha parlato su DAZN del momento dele di Rafael

Riccardo Montolivo , ex capitano rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Salernitana-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Riccardo Montolivo dagli studi di DAZN lancia un consiglio alla sua ex squadra, il Milan : È un attaccante totale. Zirkzee è un... (calciomercato)

Riccardo Montolivo , ex capitano del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'obiettivo rossonero Joshua Zirkzee (pianetamilan)

Milan da scudetto? L’ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha spiazza to tutti con la sua risposta Si sta giocando in questi minuti ... (dailymilan)

Riccardo Montolivo , ex centrocampista del Milan , ha parlato della sua ex squadra. Ecco le sue dichiarazioni (pianetamilan)

Da De Ketelaere a Saelemaekers, passando da Krunic, Messias e Chaka, il calciomercato Milan accumula dai riscatti il tesoretto per finanziare il super colpo estivo La sessione invernale si è chiusa da ...Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha commentato la prestazione di Rafael Leao contro il Frosinone Ospite a DAZN, Riccardo Montolivo, ex centrocampista del club rossonero ha parlato così ...L'ex giocatore ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juve e si è soffermato sulle qualità dell'attaccante argentino ...