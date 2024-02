Milan | lo scudetto resta un miraggio | ancora troppi gol incassati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)o, 4 febbraio 2024 – Secondo giorno di riposo per ildopo la vittoria in rimonta al Benito Stirpe di Frosinone: domani mattina la squadra riprenderà gli allenamenti per preparare il big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli. Se il protagonista indiscusso della serata ciociara è stato senza dubbio Luka Jovic, autore del gol del definitivo 2-3 dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo, è altresì chiaro che l’apporto di Olivier Giroud alla causa rossonera sia sempre più imprescindibile: per il bomber francese, finora sono 11 i gol in Serie A, 12 quelli stagionali conditi da 9 assist messi a referto sin qui. Numeri decisivi che possono far ben sperare Stefano Pioli per affrontare non solo il campionato ma anche l’imminente Europa League, con il Rennes prossimo avversario dei rossoneri il 15 febbraio tra le mura amiche. ...