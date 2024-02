Milan | Jovic verso il rinnovo Leao-PSG | sì ma non troppo Camarda brilla

Quello degl’infortuni è un alibi che non regge per spiegare l’abisso che c’è in classifica fra il Milan e l’Inter o la Juventus. Un alibi o una bufala, che piace… Leggi ...Nel Milan Luka Jovic assume sempre più i connotati della provvidenza quando entra in campo. Ma sono tanti i giocatori capaci di essere più utili entrando a partita in corsa che partendo dal primo minu ...Il serbo primo in A per gol da subentrato: i rossoneri puntano ad allungare il contratto fino al 2025, i dialoghi sull’ingaggio presto nel vivo ...