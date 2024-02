Milan | Fabio Capello | Pioli non può raggiungere la Juve

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ha parlato a La Gazzetta della squadra di Stefano, spegnendo le possibilità di una possibile rimonta sullaIldi Stefano, ad oggi, si trova in terza posizione a meno 4 punti dallantus e meno 8 dall’Inter (con una partita in meno). Lottare per lo scudetto è una sfida ormai quasi impossibile. Ci sono tanti motivi per cui i rossoneri hanno abbandonato la rincorsa al titolo in maniera anticipata. Tra questi sicuramente ci sono gli infortuni e la difesa traballante. Dopo la vittoria dell’Inter per 1-0 nello scontro diretto con lantus, che ha portato i nerazzurri ad un importante allungo in chiave scudetto, l’ex storico allenatore del...