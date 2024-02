Milan | dov’è finito super Mike Maignan?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ilche conosciamo? Nelle ultime partite qualche errore di troppo e niente più miracoli… In questi 3 anni abbiamo imparato a conoscere un portiere francese cresciuto nelle giovanili del PSG: si chiamae di mestiere difende i pali della sua porta. E’ arrivato in rossonero nel 2021, per rimpiazzare Gianluigi Donnarumma, approdato nella squadra parigina a parametro zero. Fin da subito ha messo in mostra qualità eccelse, sfoderando interventi decisivi in tutte le partite. Dal suo arrivo in rossonero, il numero 1 francese ha, quasi, sempre effettuato almeno una parata decisiva in ogni gara. Oggi, però,sembra aver perso un po’ di lucidità. Tutto parte dalla partita con l’Udinese, ...