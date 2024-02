Milan | crisi Rafael Leao | Riccardo Montolivo lo esalta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildeve ritrovare al più presto il veroha elogiato la sua prestazione contro il Frosinone Che fine ha fatto? L’attaccante portoghese non segna ormai da diversi mesi e i tifosi delcominciano a impazientirsi. Il classe 1999 è alla ricerca di goal ma nel frattempo l’assist fornito per Giroud contro il Frosinone può far ben sperare. Nell’ultima partita del, infatti, il portoghese è stato preziosissimo per la squadra di Pioli, vera e propria spina nel fianco per la difesa avversaria. Non a caso il tecnico rossonero l’ha tenuto in campo per tutta la partita:sta tornato quello di un tempo. Intervenuto dagli studi di Dazn l’ex...