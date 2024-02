Milan | 82 anni fa nasceva Cesare Maldini | il ricordo dei rossoneri

Il commentatore, ex difensore nerazzurro: "Con la Juve vinta una tappa fondamentale, ma la corsa resta aperta. Tutti migliorano attorno a Lautaro: la sua permanenza è fondamentale, vale più di Osimhen ...Ma accadde che proprio contro il Milan pareggiammo in campionato retrocedendo per colpa di Pirlo. Con quel punto forse oggi staremmo parlando di altro, perché secondo me non si fidarono di prendere un ...Il Milan si sarebbe accordato con Inter e Juventus per portare ad un clamoroso cambiamento in Serie A. La svolta sarebbe davvero storica.