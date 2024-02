Microsoft | le 3 sfide vinte sotto la guida di Satya Nadella

Xbox e AMD Microsoft non firma il contratto e la prossima generazione di console potrebbe uscire in ritardo rispetto a PlayStation.Microsoft sta usando l'intelligenza artificiale per scoprire un nuovo materiale che potrebbe ridurre l'uso del litio nelle batterie del 70%.Un dipendente di Microsoft avrebbe trovato una vulnerabilità in DALL-E 3 che consentirebbe di generare contenuti inappropriati.