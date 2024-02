Mia figlia resterà in carcere | ma non mollo | Roberto Salis dopo l' incontro con Tajani e Nordio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Faccia a faccia tra Antonioe Carlocon. Il ministro degli Esteri e quello della Giustizia hanno ricevuto separatamente il padre di Ilaria. Con lui l'avvocato Eugenio Lasco. A darne notizia una nota della Farnesina. "I ministri hanno evidenziato che i principi di sovranità giurisdizionale di uno Stato impediscono qualsiasi interferenza sia nella conduzione del processo sia nel mutamento dello status libertatis dell'indagato. I ministri hanno altresì rappresentato le ragioni di diritto e di fatto per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'ambasciata italiana non è possibile", si legge. E ancora: "In particolare, il ministro della Giustizia ha rilevato che una interlocuzione epistolare tra un dicastero italiano e l'organo giurisdizionale ...

Sergio approda a “C’è posta per te” per chiedere scusa alle due figlie: Marta, 18 anni, e Sofia, 13. A […] (perizona)

«È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli. Abbiamo chiesto due cose, i domiciliari in ...È un momento di grande tristezza per me, mia madre Marina Doria, le mie figlie, mia moglie Clotilde.. lei e papà avevano ottimi rapporti. A dicembre ci siamo riuniti per festeggiare il compleanno di ...«È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli». Sono le dichiarazioni rilasciate da Roberto ...