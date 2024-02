Metro Linea 1 chiusa da Colli Aminei a Piscinola

Stavano rubando defibrillatori lungo la linea C della Metro politana a Roma e credevano probabilmente di farla franca, magari pensavano che nessuno ... (ilcorrieredellacitta)

Non solo la futura metro D ma anche il prolungamento delle linee B e B1 per servire le nuove zone di Roma , densamente popolate, sorte a ridosso del ... (ilcorrieredellacitta)

Incontro sui trasporti , oggi nella sede della Prefettura di Napoli , in vista del Capodanno . Al vertice, convocato dal prefetto di Napoli , Michele di ... (ildenaro)

!Il 2023 è stato un anno di successo per il trasporto pubblico di Napoli . Un anno caratterizzato da un forte aumento di passeggeri, e da eventi di ... (ildenaro)

Regionale Trenitalia : corse straordinarie metro linea 2 dopo Napoli-Frosinone

In programma martedì 19 dicembre alle 21.00 cinque corse in più da Campi Flegrei verso Napoli San Giovanni-Barra e 2 in direzione Pozzuoli. Chiusa ... (2anews)