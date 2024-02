Meteo lunedì | nubi sparse ma in prevalenza ancora sereno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, L’inverno è mancato quasi del tutto sull’Italia in questa prima grossa fetta stagionale, se si escludono un paio di episodi freddi di breve durata il tempo è stato quasi sempre caratterizzato da condizioni climatiche miti e spesso anticicloniche, fredde solo localmente per le inversioni termiche. Quindi il termine più corretto per quello che ci aspetta è forse “Sta arrivando l’inverno” piuttosto che “Sta per tornare l’inverno” anche se il concetto potrebbe essere valido se ci trovassimo nel mese di dicembre e non in quello di febbraio. Comunque, quello che si preannuncia non sarà un semplice e breve episodio ma un periodo piuttosto lungo caratterizzato da condizioni più tipicamente invernali. L’incipit sarà mite perchè condotto da una depressione atlantica maturata in acque ...