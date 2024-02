Metamorfosi | al via la rassegna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – Laboratori Permanenti ha iniziato il nuovo anno intensificando ulteriormente il lavoro e il rapporto con il territorio della Valtiberina Toscana, proponendo diversi progetti nei Comuni coinvolti; ogni attività è pensata per i cittadini, studiata per ogni fascia di età e di interesse, con l’intento e il desiderio di voler connettere attraverso l’offerta culturale i paesi della vallata. Di seguito presentiamo i progetti attivi per il mese di febbraio 2024. È stata da poco presentata la– La grande letteratura si fa teatro organizzata in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano che, per il terzo anno consecutivo, propone al Teatro Comunale Giovanni Papini una serie di spettacoli aventi come fulcro il libro, la letteratura trasposta a teatro. Si inizia il 7 febbraio alle ore 10.30 con una matinée ...