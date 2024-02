Meloni vola a Tokyo e inaugura il G7 I guai del partner Kishida

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lunedì la presidente del Consiglio Giorgiail tradizionale tour dei paesi del G7, nell’anno della presidenza di turno italiana, e inizia dal Giappone. La visita aè un segnale di continuità della presidenza – che l’anno scorso toccava appunto al primo ministro Fumio– su priorità e temi che saranno alla base delle discussioni: i conflitti in corso in Ucraina e medio oriente, ma anche la sicurezza nell’Indo-Pacifico, il Sud globale e l’Intelligenza artificiale e le sue applicazioni, un tema lanciato dal G7 di Hiroshima dello scorso anno che sarà portato avanti anche quest’anno in Puglia. E’ la quarta volta cheincontrasan, ma lunedì sera sarà la prima in cui i due si vedranno al Kantei, il Palazzo Chigi di. Secondo una ...

ECONOMIA. A Milano Borsa Internazionale del turismo (Bit) ha preso il via con mille espositori provenienti da 66 Paesi. L’Italia si conferma leader nel segmento lusso e offre prospettive di crescita ...La premier italiana Giorgia Meloni ha recentemente visitato Tokyo per partecipare al passaggio di consegne del G7, evento durante il quale ha avuto l'opportunità di incontrare i presidenti e gli ammin ...Quello in Giappone è l’ennesimo viaggio di Giorgia Meloni in giro per il mondo da quando è premier. Il presidente del Consiglio dei Ministri questa volta è atterrata a Tokyo dove ha in programma un ...