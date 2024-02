Meloni | Serve stabilità | basta inciuci

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 14.12 "Sono contenta che lavorando si sia arrivati a una formulazione più chiara del premierato. E' in assoluto la madre di tutte le riforme". Così la premier, in conferenza stampa a Tokyo. "dei governi,con gli,con il trasformismo e i governi tecnici", sottolinea. "Non mi stupisce che altri, che in questi anni hanno privilegiato governi costruiti nel Palazzo, siano contrari", aggiunge, a proposito della mole di emendamenti al disegno di legge presentati dalle opposizioni".