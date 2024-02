Meloni | più presenti in Indo-Pacifico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 12.30 "Il Giappone è una nazione amica con cui l'Italia sta lavorando con grandissima sintonia a 360 gradi.A un anno dal via al partenariato strategico, la collaborazione è cresciuta". Così la premier,dopo l'incontro con il primo ministro giapponese Kishida,a Tokyo, per il passaggio di presidenza del G7. "L'interscambio commerciale ha toccato i 15 miliardi,il 10% in più",sottolinea "L'Italia intende avere una presenza sempre più significativa nell'".esprime inoltre vicinanza per la tragedia del terremoto.