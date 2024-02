Meloni | Orbàn e il rafforzamento nazionale dell’Italia Il commento di Ippolito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quello che conta di più in politica è l’interesse. E questo bene supremo dello Stato si realizza principalmente con la politica estera. Questi due chiari obiettivi sono davvero al centro della strategia d’azione di Giorgia, anche in vista delle prossime elezioni europee. Una prova di siffatta capacità di tessere relazioni, rafforzando l’Italia, si è evidenziata la settimana scorsa, in occasione del sostegno europeo all’Ucraina. La mediazione compiuta dal nostro governo con l’Ungheria di Viktorha permesso infatti di ottenere l’unanimità dei governi, senza spaccature interne, fortificando così la politica complessiva dell’Unione. D’altronde, il punto vincente diè costituito proprio dalle positive relazioni internazionali e dalla capacità di portare a casa risultati rilevanti per noi. Il ...