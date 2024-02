Meloni | L' intelligenza artificiale può spazzare via la classe media

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - "L'anno scorso la presidenza giapponese del G7 ha svolto un lavoro straordinario nel richiamare l'attenzione su una tecnologia", ovvero l', "che può generare grandi opportunità, ma può anche nascondere enormi rischi per le nostre società. Siamo di fronte alla reale possibilità che molte professioni, anche altamente qualificate, vengano rapidamente sostituite da algoritmi, causando crisi sociali e contribuendo ad ampliare il divario tra ricchi e poveri, spazzando potenzialmente via la". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in una intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, nel giorno in cui incontrerà a Tokyo il suo omologo nipponico, Fumio Kishida, oltre ai vertici di alcune multinazionali giapponesi. "I sistemi di IA generativa - ...