Meloni in Giappone | Tra Rafforzamento Bilaterale e Impegno nel G7

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "La calorosa accoglienza riservata al presidente Meloni in Giappone è una bella immagine della considerazione che gode in ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “La calorosa accoglienza riservata al presidente Meloni in Giappone è una bella immagine della considerazione che gode in ... (calcioweb.eu)

Peccato che non sembra essersene accorta Giorgia Meloni, che ci attacca dal Giappone. Deve essere il fuso orario, perché ci ha detto che 'se siamo più bravi noi possiamo occuparcene noi' e si ...La leader del Pd inscena un flash mob per l'italiana arrestata in Ungheria e accusa la premier, che risponde da Tokyo. Poi il dibattito all'Eurocamera, con i deputati del partito di Orban che attaccan ...Questo è ufficiale”. Gli agricoltori si tratterranno tanto quanto basterà a incontrare i rappresentanti del governo, ed è probabile che attenderanno il ritorno di Giorgia Meloni dal Giappone. Per ...