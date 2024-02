Meloni fulmina Sgarbi | «Accolgo le sue dimissioni Altri casi? Solo su di lui si è pronunciata l’Antitrust» – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il percorso di Vittoriocome sottosegretario alla Cultura si chiude qui. Se qualcuno aveva dubbi basta il gelo di Giorgiada Tokyo per fugarli: «Trovo corretta dopo il pronunciamento dell’Antistrust (la scelta di dimettersi ndr) per cuile». Nessuno spazio alle verifiche sudi incompatibilità lanciate dal quasi ex sottosegretario in una lettera al Corriere della Sera: «Quando ci verrà chiesto come abbiamo fatto con lui. Io ho atteso ad avere degli elementi oggettivi, mi auguro cheche ha potuto contare su un governo che attendeva degli elementi oggettivi non si aspetti che quello stesso governo decida percon elementi che non sono oggettivi perché sarebbe obiettivamente eccessivo». La ...