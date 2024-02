Meloni e Kishida suggellano un anno di “lavoro straordinario” | “Col Giappone sintonia a 360 gradi”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “È significativo che in poco più di unquesto sia il nostro quarto incontro bilaterale da quando abbiamo deciso di elevare la nostra collaborazione al rango di partenariato strategico“. Con queste parole Giorgiaha aperto il bilaterale con il primo ministrose Fumio, nel corso del quale c’è stato anche il passaggio di consegne alla guida del G7. Si è trattato di un appuntamento estremamente cordiale, rispetto al qualeha poi voluto ringraziareper la “calorosa accoglienza” che ille ha riservato anche nel corso della conferenza stampa congiunta. Il passaggio di consegne alla guida del G7 “È stato fatto undi cui sono molto fiera. È ottima la nostra cooperazione a ...

(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2024 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva a Tokyo , per incontrare nella giornata di Lunedì alle 10.30 ... (iltempo)

Tokyo, 05 feb. - (Adnkronos) - Un te' verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all' incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e le ... (liberoquotidiano)

Tokyo, 05 feb. – (Adnkronos) – Un te? verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all? incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e ... (calcioweb.eu)

Giorgia Meloni in Giappone . Il premier ha incontrato in un vertice bilaterale il primo ministro Giappone se Kishida e annunciato una collaborazione ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Tokyo, 05 febbraio 2024 La premier Giorgia Meloni, nell'ambito della sua missione in Giappone dove tra l'altro è previsto il passaggio di consegne alla guida del G7 con il premeir Kis ...(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2024 "Abbiamo lavorato per assicurare un efficace passaggio di consegne alla presidenza del G7. Voglio ribadire il mio apprezzamento per l'immenso lavoro che la presi ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte a palazzo Kantei dopo il bilaterale col primo ministro giapponese, Fumio Kishida. "L'Italia intende ...