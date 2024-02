Meloni da Tokyo | “Con il mio governo l’Italia si è fatta sentire in Europa con autorevolezza” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È in corso al’incontro fra il presidente del Consiglio Giorgiae i vertici di alcuni gruppi industriali giapponesi con interessi in Italia. L’appuntamento, inserito nella visita ufficiale della premier in Giappone, si tiene presso la residenza dell’ambasciatore italiano, Gianluigi Benedetti, e punta a rafforzare le collaborazioni industriali, promuovere nuovi partenariati e attrarre investimenti giapponesi, come hanno spiegano fonti italiane alla vigilia della missione. Nelle prossime ore, laincontrerà il suo omologo nipponico, Fumio Kishida. L’intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun In un’intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun,ha ricordato che “in questi mesi ilha avuto un ruolo chiave a Bruxelles, facendo ...