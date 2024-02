Meloni contro Schlein | “Sovraffollamento in carcere si risolve aumentando capienza | non cancellando reati”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Se la segretaria Ellyritiene che il problema del sovraffollamento carcerario si risolva, come ha fatto la sinistra in passato, togliendo i reati io non sono d'accordo: penso che si risolvalanelle carceri": lo dice Giorgia

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone, a Tokyo , dove ha in programma una visita ufficiale ... (dayitalianews)

“Non sono d’accordo con la delibera del Agcm, farò ricorso al Tar. Ma la delibera è chiara: non posso fare la vita che ho fatto per cinquant’anni, ... (thesocialpost)

Vittorio Sgarbi torna sul caso delle dimissioni: "Non sono ancora un ex sottosegretario, in quanto le dimissioni le ho solo annunciate senza averle ... (ilgiornaleditalia)

Tokyo, 05 feb. - (Adnkronos) - Un te' verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all' incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e le ... (liberoquotidiano)

Tokyo, 05 feb. – (Adnkronos) – Un te? verde , servito in coppe blu decorate, è la bevanda servita all? incontro tra Giorgia Meloni e Fumio Kishida e ... (calcioweb.eu)

«La delibera è chiara: non posso fare la vita che ho fatto per cinquant’anni, non posso essere me stesso ed essere sottosegretario». Dopo le ... (open.online)

Il sottosegretario vuole attende il pronunciamento del Tar sul suo ricorso: «Me ne andrò anche in caso di sentenza favorevole, ma aspetto l’esito» ...Roma, 5 feb. – “Ho letto di alcune dichiarazioni dell’ad di Stellantis Carlos Tavares sugli incentivi. Non ho trovato questa intervista e mi sarebbe sembrato un po’ curioso… Leggi ...Ma in questo momento per presentare il ricorso” al Tar contro la delibera Agcm, c’è una “procedura che richiede il suo tempo. Meloni non mi ha chiamato, e non mi sono sentito affatto solo, ma se vuole ...