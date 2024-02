Melito | I vicini chiamano il 112 Carabinieri arrestano topo d’appartamento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024): Iil 112.uomo di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine Adi Napoli idella locale tenenza hanno arrestato per tentato furto in appartamento G. G., 42enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine. Sono le 21.30 quando i condomini del parco Aurora chiedono aiuto al 112. Un uomo era stato notato mentre si aggirava nel complesso residenziale. Quando isono arrivati sul posto hanno sorpreso il 42enne mentre tentata di introdursi all’interno di un appartamento e lo hanno bloccato. L’arrestato è in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.