Megan Fox cambia hair look | l’attrice svela un caschetto rosa e un vestito di maglia metallica

Ospite al The Drew Barrymore Show, Megan Fox ha rilasciato una lunga intervista in cui ha toccato temi che la riguardano da vicino. Dai tatuaggi, al ... (ilfattoquotidiano)

Transformers - Il Risveglio: Nuova Epica Avventura dei Robot in Azione su Sky e NOW, Arriva TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO lunedì 5 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile ...Jennifer's Body e Lisa Frankenstein potrebbe essere ambientati nello stesso universo, secondo la sceneggiatrice Diablo Cody ...La sceneggiatrice di Jennifer's Body amerebbe riunire Megan Fox e Amanda Seyfried in un "prequel, sequel o musical" del film ...