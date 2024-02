Medvedev sfiancato dalla finale con Sinner si ritira da Rotterdam | “Il mio corpo non è pronto”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non ci sarà la rivincita immediata del russo contro l'italiano dopo la sconfitta agli Australian Open. Ironia della sorte, l'anno scorso Medevedev vinse controproprio in Olanda. "Purtroppo non potrò essere presente", e se Jannik vince il titolo può anche superarlo al terzo posto.

L’azzurro, numero 4 al mondo, ha vinto il suo primo Slam in carriera, aggiudicandosi la finalissima di oggi degli Australian Open contro Daniil Medvedev ...Una battaglia che ha letteralmente ...L'altoatesino ha battuto in finale il russo Daniil Medvedev che l'aveva lasciato indietro di due set a zero. Questi i parziali: 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 6-3.Mai nessun italiano in una finale Slam ha recuperato sotto di due set: l'azzurro riporta l'Italia maschile a vincere 48 anni dopo Panatta ...