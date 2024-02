Maxi tamponamento sull' A22 | un centinaio mezzi coinvolti | 2 feriti gravi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Ha coinvolto almeno undi veicoli ilcausato dalla nebbia in A22 questa mattina, dal km 288 a quello 294 in direzione sud. Il bilancio, non ancora definitivo, è di 16, di cui due molto. Questi ultimi sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese e a Bologna. Gli altri, invece, sono di mediatà e sono stati trasnegli ospedali di Carpi e Baggiovara (Modena) e in quello di Mantova.

