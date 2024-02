“Mattino 5” | aggressione choc in diretta tv | Panicucci senza parole

VARESE, 05 FEB - "La scuola è consapevole della gravità dell'accadimento e si è già attivata per dare ai ragazzi e ai docenti un supporto psicologico al fine di affrontare al meglio la situazione per ...Una docente 57enne è stata vittima di un'aggressione da parte di un suo studente di 17 anni in un istituto professionale a Varese.ROMA, 05 FEB - "Dopo questa ennesima, gravissima, aggressione nei confronti di un insegnante ribadisco l'impegno mio e del governo: i docenti e tutto il personale scolastico non saranno lasciati soli, ...