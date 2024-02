Mattia PD | Nel Lazio destra dimezza fondi per diritti detenuti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Nonostante la situazione da codice rosso nelle carceri del, per, agenti e tutti gli operatori del settore, la Giunta Rocca nell’ultimo bilancio regionale hato idestinati alla legge regionale 7/2007 per ‘Interventi a sostegno deidella popone detenuta della regione’, rivolta quindi anche ai Centri di Permanenza per Rimpatri (CPR), riducendo le risorse da 950mila euro, stanziati per il 2022 dalla Giunta Zingaretti, a 500mila previsti per il 2024 nell’ultimo bilancio regionale della Giunta Rocca”. Così la consigliera regionale Pd del, Eleonora, Vicepresidente della I Commissione Affari Costituzionali e Statutari, commenta il suicidio del 22enne africano nel CPR di Ponte ...