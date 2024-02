Matrioska nel retto | il gioco erotico a Massa finisce con un ricovero in ospedale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un uomo si è ritrovato con unadi circa 15 cm nel, durante undall’esito nefasto. L’uomo si è presentato inqualche giorno dopo l’accaduto lamentando forti dolori addominali e, in seguito ai dovuti accertamenti, sarebbe stato operato di urgenza al NuovoApuane diper estrarre l’oggetto da un punto in cui non era più possibile espellerlo per vie naturali. Come riportato da FanPage, dopo averlo sottoposto a una TAC, i medici si sono accorti della presenza di un oggetto non identificato collocato all’interno del canaledell’uomo. Tale scoperta ha reso necessario l’intervento del paziente in anestesia totale – che, probabilmente, non sarebbe servita a giudicare dalla resistenza al dolore ...