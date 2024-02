Matrimonio neonazista in Comune a Varese | chi è il cerimoniere Alessandro Limido

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Sotto il bomber, la camicia, rigorosamente nera. Sopra la fascia tricolore. È il look scelto da, 44 anni, leader dellaComunità dei Dodici Raggi, per celebrare le nozze fra un militante e la sua compagna. Le immagini, circolate sui social network, imbarazzano anche ildi, dato che a dare il via libera alla scelta dicome officiante è stato, seppur da prassi e del tutto inconsapevolmente, il sindaco diDavide Galimberti, esponente del Pd lombardo, al suo secondo mandato. Ad aggiungere sale sulla ferita istituzionale c’è la sede del, ovvero la sala dedicata alle cerimonie di Palazzo Estense, la storica dimora che ospita il ...