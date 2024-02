Massimiliano Varrese | frase shock su Beatrice Luzzi | un video lo incastra

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024)non perde occasione per rivolgere parole poche carine ai danni dinella casa del Grande Fratello. Infatti, dopo un breve periodo di tregua l’attore sembra tornato alla carica essendo infastidito anche solo della presenza della. Parlando con alcuni inquilini si è lasciato andare a frasi rese ancora più pesanti dal periodo storico in cui viviamo. Alfonso Signorini vorrà questa volta prendere provvedimenti per? Grande Fratello:esagera condopo qualche tempo di tregua a seguito del lutto che ha colpitosembra non voler andare ...