Massa | «Con Hamilton in squadra bisogna ingaggiare ingegneri di valore e migliorare la macchina»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La Gazzetta intervista Felipesull’accordo tra la Ferrari e Lewis. L’inglese sarà il pilota della Rosa a partire dal 2025. Contro di lui,perse proprio un Mondiale nel gp del Brasile 2008. Allora,in McLaren strappò il titolo al ferrarista grazie alla posizione guadagnata con il sorpasso su Glock. Le parole dialla Gazzetta Felipe, lo avrebbe mai detto? «Nessuno poteva prevederlo. Sembrava che Lewis dovesse concludere la carriera con la Mercedes. Ma pensando al fatto che la suanegli ultimi due anni non è stata più vincente e al rispetto cheha sempre avuto per la Ferrari, la scelta sorprende meno. Evidentemente ha ritenuto che restare nello stesso posto non gli avrebbe consentito di vincere in futuro e ha cercato ...