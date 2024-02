Martina Colombari operata d’urgenza | paura per la showgirl | “Mi hanno salvata”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024perche è scomparsa da qualche giorno dai social. La, sempre molto attiva con i suoi follower, ha spiegato questa mattina sulle sue storie Instagram la causa della sua assenza: “Sono stata”.è apparsa nuovamente sui social, ritratta su un letto d’ospedale, occhiali da vista e faccia visibilmente affaticata, a dimostrazione che qualcosa non stava andando per il meglio. Laha, infatti, raccontato di essere stata: “Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento...

A distanza di anni Martina Colombari svela come la vedevano le altre wags , all’inizio non è stato facile e lei ha sofferto. A renderla famosa nel ... (sportnews.eu)

Sono stati momenti di apprensione per Martina Colombari, scomparsa da qualche giorno dai social. La showgirl è sempre molto attiva con i suoi follower e questa assenza aveva iniziato a preoccupare non ...LOS ANGELES (STATI UNITI) - Taylor Swift entra ufficialmente nella storia della musica. La cantante è infatti diventata la prima artista in 66 edizioni dei Grammy a ottenere per la quarta volta il pre ...Martina Colombari operata d'urgenza. La nota conduttrice, ex concorrente di Pechino Express, si trova ora ricoverata in ospedale ed è stata sottoposta a un intervento all'addome. " Una peritonite, ...