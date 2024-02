Martina Colombari operata d’urgenza all’addome

Martina Colombari è stata operata d'urgenza all'addome. A raccontarlo è stata la stessa modella ed ex Miss Italia in un video social pubblicato ... (today)

Martina Colombari operata d’urgenza, forte preoccupazione: perché e come sta Ore di paura per la showgirl dopo un malore accusato mentre si trovava in… Leggi ...Problemi di salute per Martina Colombari. L’ex Miss Italia, oggi conduttrice e attrice, è stata operata d’urgenza all’addome. “Mi hanno salvata”, ha detto la moglie di Billy Costacurta sui social ...Martina Colombari è stata operata d'urgenza all'addome. A raccontarlo è stata la stessa modella ed ex Miss Italia in un video social pubblicato dall'ospedale Ceccarini di Riccione, città di origine e ...