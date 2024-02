Martedì 6 febbraio i funerali di Giacomo Losi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si terranno domani () alle 15 idi, bandiera della Roma. Lo ha annunciato sui social il figlio Roberto. “Domani alle ore 15.00 c/o la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9 a Roma saluteremo il mio papà – ha scritto sui social il figlio di ‘Core de Roma’ – Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l’immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia. Roberto”. (Gas/ Dire)