Marlin e la nuova collana “Al limite” | giovedì alla Feltrinelli di piazza dei Martiri il libro di Marilena Natale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un potente racconto di coraggio e denuncia, scritto da una cronista di strada, costretta a vivere sotto scorta dal 2017, per aver combattuto una delle più sanguinarie famiglie camorristiche, attraverso le sue inchieste. “Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre” di, in tutte le librerie e on line nella“Al” perEditore, ricostruisce, con uno spaccato inedito, le vicende dello spietato boss di Casal di Principe, Francesco Schiavone, della sua famiglia di camorristi e del suo lavoro di cronista nella “Terra dei Fuochi”; ma anche delle nuove leve criminali, che hanno imparato la “lezione”: meno si spara, più gli affari vanno a gonfie vele, grazie anche a delle crepe nel sistema giudiziario. I proventi dei diritti ...