Mare Fuori 4 | il ritorno di Ciro in uno spin-off? Parla Giacomo Giorgio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L‘amato (e compianto) personaggioRicci dipotrebbe tornare per unoincentrato su di luiRicci, antagonista dicome Berlino della Casa di Carta? È lo stesso interprete dia fare questo bizzarro paragone. Infatti, Berlino è uno dei primi personaggi a morire nella serie Netflix La Casa di Carta, ma è da poco tornato sulla piattaforma con una serie prequel dedicata a lui.di, muore alla fine della prima stagione, ma per il momento non è in previsione alcunoper lui. Tuttavia,è stato uno dei personaggi più amati della serie Rai, malgrado sia uno dei più ...