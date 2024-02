Marco Tronchetti Provera | “L’Inter mi ricorda il Barcellona che giocava a memoria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Inter più bella degli ultimi anni? Sì. Miilche. Per un tifoso come me vederegiocare come ha giocato contro la Juventus, che non va sottovalutata, rimane negli occhi. Abbiamo avuto una difesa solidissima, un Pavard di grandissima qualità e un centrocampo dominato dai nostri giocatori”. Così, vice presidente esecutivo di Pirelli, durante la puntata numero 721 de “La Politica nel Pallone” condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, esalta la squadra nerazzurra. Poi, parlando dei singoli, esalta Calhanoglu sottolineando come sia stata “un’operazione di mercato perfetta. Ha giocato una partita a tutto campo, dal palo preso ai lanci, è stata una partita monstre la sua così come ...