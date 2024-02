Marco Patricelli | così i gioielli dei Savoia vennero nascosti a Hitler

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ireclamati dai figli dell'ultimo re d'Italia Umberto II difurono depositati nella Banca d'Italia 3 giorni dopo il referendum istituzionale. Lo attesta un verbale in bollo da 12 lire del 5 giugno 1946, alle ore 17. Il deposito delle «gioie di dotazione della Corona del Regno» era stato effettuato dal reggente del Ministero della Real Casa Falcone Lucifero, con l'assistenza del grand'ufficiale Livio Annesi, direttore capo della Ragioneria. La decisione era stata di Umberto stesso, che il 13 giugno alle 15.40 lascerà il Quirinale per salire sull'aereo che da Ciampino l'avrebbe portato in esilio a Cascais. Quel tesoretto recentemente è stato ritenuto da Vittorio Emanuele e dalle sorelle Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice illegittimamente detenuto dalla Repubblica italiana, in quanto appartenente al patrimonio familiare, e ...