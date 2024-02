Maradona | la figlia Dalma | «Ero gelosa di lui | dicevo | “perché devo condividerlo con estranei?”»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ladi Diego Armando, ha rilasciato un’intervista a Relevo sul documentario “La hija de Dios” (“Ladi Dio”) dedicato a suo padre; sarà disponibile sulla piattaforma streaming Hbo Max da martedì 6 febbraio.questo documentario,? «Una persona mi ha chiamato e mi ha detto che gli era stato chiesto di fare un documentario su mio padre. Ma tutto quello che era venuto fuori erano cose già dette, quindi ha insistito sul fatto che il mio punto di vista poteva essere diverso. So chi era mio padre, la sua figura nel mondo, ma ho sempre avuto una vita molto normale. Con tutte le persone con cui ho chiacchierato nel documentario, nessuno di loro mi ha parlato di mio padre come calciatore, ma di come le loro vite sono cambiate grazie a lui. Questo mi ha ...

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - "E' difficile descrivere le emozioni di oggi, sono state incredibili. Per me segnare il mio primo gol in azzurro in questo esordio al Maradona è stato ...Gessica Giuliani, la figlia dell'ex portiere di Napoli e Verona, Giuliano Giuliani, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino. La ragazza 34enne ha raccontato la morte del padre e ...Il ricordo della figlia Jessica Giuliani del padre Giuliano Giuliani, ex calciatore di Napoli ed Hellas Verona. La verità sulla morte del portiere e il dramma della donna ...