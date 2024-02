Mara Venier a Tony Dallara | “Ma dove guardi? Ti cascano gli occhi sempre lì!”

"Abbiamo finito quanta puntata per me bellissima emozionante ma difficilissima, sono però felice di aver portato questi artisti meravigliosi in ... (europa.today)

A 48 ore dall’avvio di Sanremo 2024, la puntata di Domenica In si è aperta con un collegamento con Amadeus per alcune anticipazioni e curiosità ... (caffeinamagazine)

Tony Dallara è stato uno degli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda ieri su Rai 1. Nel corso dell'intervista, però, ci ... (liberoquotidiano)

L'ex presidente Francesco Cossiga soffriva di bipolarismo e depressione, come raccontato dalla figlia Anna Maria nel corso di una lunga intervista ...Sembra che Sanremo ogni anno duri di più: e non solo perché i cantanti in gara sono passati dai 24 del 2019 ai 30 di questa edizione, ma perché gli annunci si susseguono ...Domenica scorsa, 4 febbraio, i telespettatori di Domenica In hanno assistito a un momento di grande imbarazzo, impreziosito da alcuni siparietti divertenti frutto di situazioni impreviste anche dalla.