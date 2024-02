Maple Valley | la recensione del gioco da tavolo | festeggiamo la primavera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024)– Asmodee porta in Italia il secondo titolo della serie edita da KTBG, dedicato alla vita campestre della simpatica comunità di animali, già vista in Creature Comforts. I genitori sono sempre Roberta Taylor e Shawna JC Tenney, di questo titolo per 1-5 persone dagli 8 anni in su, con partite della durata di circa 60 minuti. Giunchi, Ciottoli e Mappe – Ambientazione e Contenuto Scioltasi la neve dell’inverno, ora ci tocca preparare il tutto per l’annuale Sagra Primaverile di! Formeremo e guideremo il nostro gruppo di amici all’interno della variopinta foresta, alla ricerca di tutto l’occorrente per aiutare gli adulti a preparare tutto il necessario per festeggiare l’arrivo della.I punti che ci porteranno alla vittoria, deriveranno soprattutto dai Preparativi ...