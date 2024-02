Mano schiacciata da un macchinario | incidente sul lavoro a San Gimignano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Siena, 5 febbraio 2024 –sulquesta mattina a Badia a Elmi nel comune di San(Siena) dove un uomo di 67 anni, titolare di un'azienda metalmeccanica, è rimasto ferito ad unada un. L'uomo, trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di San, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Attivato il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di) dell'Asl Sud est.

È Indagato un collega di Anila Grishaj per la morte della operaia 26enne, deceduta ieri 14 novembre dopo essere rimasta schiacciata in un ... (open.online)

La vittima aveva inserito correttamente il freno, ma non è bastato. Aperta un'inchiesta Avrebbe parcheggiato il furgone sulla rampa di terra che portava al colmo dell’argine e, nonostante avesse inser ...Subito soccorso, il lavoratore è rimasto sempre cosciente, venendo trasportato poi al Maggiore: nessun pericolo di vita, ma approfondimenti in corso per capire i danni causati alle dita principalmente ...Un operaio di una ditta di lavorazioni meccaniche a Magnago è rimasto gravemente ferito dopo che la sua mano è stata schiacciata da un macchinario in movimento. L'uomo è stato portato in ospedale con ...