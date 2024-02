Maninni a Sanremo 2024 con Spettacolare | testo e significato della canzone | chi è | vita privata | Instagram

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è uno dei 27 big in gara al Festival di. Dopo essere arrivato in finale aGiovani con Mille Porte, l’artista ci riprova, ma stavolta con i grandimusica italiana.– ilcorrierecitta.comChi è: età, carriera All’anagrafe Alessio Mininni, in arte, è nato a Bitetto, Bari, il 19 dicembre del 1997. La sua passione per la musica arriva presto. Si cimenta con la chitarra, la batteria e anche il pianoforte e presto il suo amore per la musica si traduce in successo. Il brano del debutto è ‘Parlami di te’ a seguire arriva ‘Peggio di ieri’. In entrambi i casi inni all’amore. La sua produzione musicale prosegue con ‘Senza’ capace di ...