Manifestazione per Ilaria Salis a Monza | in centinaia si ritrovano per solidarietà alla famiglia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Aha preso il via laa sostegno di, l'attivista di 39 anni in carcere a Budapest, in Ungheria, da un anno.

Un centinaio di persone si sono date appuntamento in piazza San Domenico a Napoli per manifestare in favore del popolo palestinese nonostante il ... (ilfattoquotidiano)

Il suo ingresso sul palco della manifestazione ha scatenato una standing ovation del pubblico in sala, composto per la maggior parte da colleghi dell’artista canadese. Un omaggio doveroso alla star di ...In venti sui trattori hanno marciato lunedì pomeriggio sulle corsie di via Aurelia da Torrimpietra a Cesano per protestare contro le norme europee sul mercato ortofrutticolo. I manifestanti hanno perc ...Per capire la situazione, occorre da un lato guardare alla cronaca e, dall’altro, alle motivazioni e alle concessioni che già sono state elargite dall’Ue. Sul fronte dei fatti, dopo la manifestazione ...