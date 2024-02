Mancini | «De Rossi importante per noi Su Roma Cagliari…»

Daniele De Rossi , nuovo allenatore della Roma, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 21^ giornata ... (sportface)

Niente Arabia Saudita per Paulo Dybala . L'argentino, uscito nel secondo tempo sabato col Verona, non risulta nella lista dei convocati di... (calciomercato)

Dopo la trasferta in terra araba, dove la Roma ha battuto in amichevole l’Al-Shabab, la squadra si è ritrova ta a Trigoria per il consueto ... (sportface)

La trasferta in Arabia ha scombussolato i piani della squadra giallorossa e Daniele De Rossi non ha nessuna intenzione di perdere altro tempo. ... (sportface)

Roma – Cagliari, le formazioni ufficiali: debutto per Angelino - A.S. Roma - Confermate le indiscrezioni della vigilia: rientra Paredes a centrocampo e giocherà con Crist...- Marione.net - La ControI ...Il difensore giallorosso: "Il mister ha avuto un approccio importante perché conosce l'ambiente, lo spogliatoio e Trigoria"