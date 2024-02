Mancata corresponsione delle prestazioni aggiuntive per combattere il Covid | ultimatum di Nursind Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl, attraverso il suo segretario generale, Biagio Tomasco, esprime profonda preoccupazione e sdegno in merito alle recenti determinazioni della direzione generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, emerse in seguito all’interrogazione a risposta scritta sullaper l’attività di vaccinazione peril. Il caso ha trovato origine in seguito a un’interrogazione a risposta scritta formulata attraverso un apposito quesito dalla consigliera regionale Maria Muscarà dopo la segnalazione delCampania. Come evidenziato in una nota del 26 gennaio scorso, infatti, si apprende che l’80% ...