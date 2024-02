Maltrattamenti contro la figlia 18enne | braccialetto elettronico per il padre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Carate Brianza (Monza), 5 febbraio 2024 - Dopo i lavori di pubblica utilità chiesti per la condanna diin famiglia, che hanno spinto il Tribunale dei Minorenni di Milano a disporre l’allontanamento da casa della compagna e dei loro 4 figli minori, ha ottenuto ilper la stessa accusa nei confronti dellaavuta da una precedente relazione. Il 37enne di Carate Brianza è già stato condannato dal Tribunale di Monza a 2 anni di reclusione per avere perseguitato quattro impiegate dei servizi sociali del Comune dell’Area Minori e Famiglie e poi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché durante una perquisizione a casa sua ha tentato di ostacolare l’accesso dei militari e poi di aggredirli. Per questa accusa ha già ottenuto dal Tribunale ...